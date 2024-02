San Marino. Il ristorante stellato? Chef Sartini: ”Non è colpa della segreteria al Turismo se ha chiuso i battenti”

Luigi Sartini, rinomato chef stellato, interviene in un giornale di Rimini nella controversia nata da un post su Facebook di Andrea Zafferani, consigliere di Repubblica futura, riguardo la chiusura del celebre ristorante Righi, a San Marino.

Sartini, che ha guidato il Righi per 25 anni, chiarisce che la decisione di chiudere il locale, avvenuta a novembre 2022, non è stata influenzata dalla segreteria al Turismo.

“Non bazzico i social e non voglio essere coinvolto in polemiche pre-elettorali,” afferma Sartini, sottolineando che la segreteria al Turismo, guidata da Federico Pedini Amati, non ha avuto alcun ruolo nella chiusura del ristorante. ”Anzi se ce n’è stata una che ha combattuto perché non si verificassero fatti spiacevoli è proprio quella guidata da Federico Pedini Amati” conclude lo chef stellato. Sartini ribadisce che la chiusura è stata una decisione forzata a causa di costi esorbitanti delle materie prime, utenze alle stelle e carenza di personale.

Nonostante ammetta che una delibera che vietava eventi in piazza abbia avuto un impatto negativo sul Righi, Sartini si distacca dalla polemica, sostenendo che non è nel suo stile partecipare a conflitti. Inoltre, esprime una visione positiva e costruttiva per il futuro, dichiarando che sarebbe felice di vedere un nuovo ristorante stellato emergere a San Marino, per le possibili ricadute positive sul turismo locale e conclude augurando ogni bene al turismo di San Marino