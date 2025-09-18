    • San Marino, il Rotary premia gli studenti eccellenti: riconoscimenti ai maturati con 100 e lode

    Merito, impegno e orgoglio sammarinese: sono questi i valori celebrati lunedì 15 settembre durante la conviviale del Rotary Club San Marino, che ha assegnato i tradizionali riconoscimenti agli studenti liceali diplomatisi con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2024/2025.

    Alla cerimonia, che si è svolta in un clima di grande emozione e soddisfazione per ragazzi e famiglie, hanno partecipato anche l’On. Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini e il Preside della Scuola Secondaria Superiore, Giacomo Esposito.

    Il relatore della serata, il socio del Club Franco Capicchioni, ha introdotto la consegna dei premi, invitando i diplomati a “proseguire il percorso di vita intrapreso praticando i valori del merito e del servizio nella professione e quali cittadini della Repubblica”. A consegnare i riconoscimenti è stato il presidente del Rotary Club San Marino, Carlo Romeo.

    “È stato un momento intenso, colmo di orgoglio per i nostri giovani che rappresentano il futuro del Paese”, hanno sottolineato gli organizzatori, rinnovando l’augurio agli studenti per un cammino universitario e professionale ricco di soddisfazioni.

    Gli studenti premiati

    • Pietro Albertini (100 e Lode, Liceo Classico)
    • Maria Lonfernini (100, Liceo Classico)
    • Alessia Monaldini (100, Liceo Classico)
    • Giulio Barbieri (100, Liceo Economico Aziendale)
    • Nicolò Mularoni (100, Liceo Economico Aziendale)
    • Davide Menghini (100 e Lode, Liceo Economico Aziendale)
    • Michele Semprini (100 e Lode, Liceo Economico Aziendale)
    • Giulia Bordoni (100, Liceo Linguistico)
    • Maria Caterina Ciuffetti (100 e Lode, Liceo Linguistico)
    • Paolo Conforti (100, Liceo Scientifico)
    • Andrea Della Bianca (100, Liceo Scientifico)
    • Arianna Gatti (100 e Lode, Liceo Scientifico)
    • Lorenzo Gattei (100 e Lode, Liceo Scientifico)
    • Valentina Volpini (100 e Lode, Liceo Scientifico)

    Con questo premio il Rotary Club San Marino non solo celebra le eccellenze scolastiche, ma rafforza il messaggio che studiare con passione e costanza apre le porte del futuro. E, almeno per una sera, i veri “campioni” del Titano sono stati i maturati dalle pagelle perfette.

