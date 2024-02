San Marino. Il sammarinese Giacomo Marchioro è il primo pilota confermato nella academy del mini challenge 2024

Cattolica, 25 febbraio 2024. Pezzo dopo pezzo si continua a comporre il puzzle del MINI Challenge 2024e arriva anche il primo nome dei piloti che prenderanno parte alla Academy con le vetture Lite. Diciassette anni di San Marino, con un trascorso di tutto rispetto nei kart. Questa è la “carta d’identità” di Giacomo Marchioro, pronto a disputare tutta la stagione nel monomarca organizzato dalla Promodrive. Un impegno, quello del giovane pilota della Repubblica del Titano, che sarà preceduto da una serie di test in programma sul circuito umbro di Magione, nell’ottica di un percorso preparatorio al primo dei sei doppi appuntamenti del calendario. La stagione 2024 del MINI Challenge prenderà il via il 4 e 5 maggio a Misano, quella che per Marchioro rappresenta la sua pista di casa. Il vincitore della Academy a fine anno riceverà un contributo di 15.000 euro per disputare la stagione successiva il MINI Challenge con la vettura della classe superiore.