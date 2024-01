San Marino. Il Segretario delle bollette Lonfernini apre anche a RF

Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Rtv: ”Il mandato che diamo ai nostri dirigenti non è in bianco” – rimarca Teodoro Lonfernini – “ma devono tornare negli organismi con un aggiornamento costante”. Rispetto al dibattito emerso nell’ultima Direzione, “riconfermato che il partito si muove per mandato e vista l’attuale confusione nel quadro politico – afferma – non escludiamo il dialogo con nessuno, né con RF né con le altre forze del Consiglio. Libera – rimarca – non ha l’esclusiva, così come non l’hanno i partiti di maggioranza”.

Tante le cose da fare nella prossima legislatura e gli adempimenti avviati in quella corrente, a partire dall’Accordo UE. Ed è con chi condividerà tutto questo che si potranno stringere – dice – “sante alleanze”. Ma vede difficili quelle a due: “Nei due blocchi ci vuole sempre il terzo non incomodo, ma comodo. Altrimenti – avverte – funziona poco”. (…) Rtv San Marino