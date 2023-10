San Marino. Il Segretario di Stato Belluzzi incontra a Roma il Ministro dell’Università Bernini

Al centro del bilaterale Italia-San Marino la creazione di un tavolo che risolva le problematiche relative al settore universitario.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi ha incontrato ieri a Roma il Ministro dell’Università e della Ricerca italiano Anna Maria Bernini alla presenza del Direttore del Dipartimento Istruzione Laura Gobbi, del Magnifico Rettore dell’Università Corrado Petroccelli e del Direttore Generale dell’Ateneo sammarinese Isabella Bizzocchi. Al centro dell’incontro i temi relativi al sistema universitario con un’attenzione specifica alla formazione dei medici e della mancanza di personale in ambito sanitario, temi per i quali è intervenuto anche il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni.

L’incontro, particolarmente proficuo, ha confermato l’ottimo rapporto fra i due Paesi e la bontà delle politiche bilaterali fino ad ora portate avanti. Si è convenuto di istituire un tavolo tecnico per trovare le soluzioni a problematiche quali il riconoscimento dei titoli, l’accesso degli studenti sammarinesi alla facoltà di medicina e a quelle traiettorie di sviluppo tracciate per il futuro del sistema universitario sammarinese.

San Marino, 25 ottobre 2023/1723 d.f.R.

Congresso di Stato