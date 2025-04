San Marino. Il Segretario di Stato Bevitori ai lavoratori: “Il lavoro è dignità, sicurezza e futuro condiviso”

Lettera del Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, a tutte le lavoratrici e lavoratori sammarinesi in occasione della Festa del Primo Maggio 2025

Care Lavoratrici e cari Lavoratori,

Il Primo Maggio non è una data qualsiasi sul calendario. È un crocevia di storia, di lotte, di conquiste, ma soprattutto, è un potente richiamo al valore intrinseco del lavoro nella costruzione della dignità umana e del progresso sociale. È il momento in cui la Repubblica si ferma per onorare chi, con la propria fatica, ingegno e dedizione quotidiana, tesse la trama del nostro benessere collettivo.

In questo 1° Maggio 2025, guardiamo al percorso compiuto dalla nostra comunità, una realtà caratterizzata da una notevole partecipazione al mercato del lavoro. Questo risultato non è un punto d’arrivo, ma la base su cui costruire un futuro lavorativo sempre più equo, sicuro e appagante per ogni individuo. La nostra attenzione oggi è focalizzata non solo sulla quantità dell’occupazione, ma con rinnovato vigore sulla sua qualità e sulla sua sostenibilità.



Il Lavoro, nella sua accezione più alta, è motore di realizzazione personale e pilastro della coesione sociale. È attraverso l’attività lavorativa che si manifesta il contributo di ciascuno al bene comune. Pertanto, l’azione della Segreteria di Stato per il Lavoro è costantemente orientata a garantire che tale contributo si svolga in un contesto che riconosca pienamente la persona, tuteli i suoi diritti e ne promuova il benessere integrale.

La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un impegno irrinunciabile e una priorità morale assoluta. Ogni incidente è un monito severo, un richiamo all’urgenza di elevare incessantemente gli standard di protezione. La sicurezza non è un costo, ma un investimento essenziale nel capitale umano e nella produttività stessa. Stiamo lavorando per rafforzare la cultura della prevenzione, perché la tutela della vita e dell’integrità fisica e psicologica di chi lavora è un fondamento del nostro patto sociale.

Il mondo del lavoro è attraversato da trasformazioni epocali: l’accelerazione digitale, l’integrazione dell’intelligenza artificiale, la transizione verso un’economia più verde e l’evoluzione demografica. Queste dinamiche impongono una riflessione profonda e un’azione tempestiva. Dobbiamo investire con intelligenza nel capitale umano, promuovendo percorsi di formazione e aggiornamento continuo che permettano a tutti di affrontare le sfide del futuro con competenza e serenità. La capacità di adattamento e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita divengono strumenti strategici per navigare in uno scenario in rapido mutamento.

È altresì fondamentale perseguire con determinazione l’equilibrio tra vita professionale e personale. Non possiamo ignorare che, nonostante i progressi, permangono disparità e situazioni di vulnerabilità. Il nostro impegno è garantire che nessuna lavoratrice e nessun lavoratore siano lasciati indietro, superando ogni forma di discriminazione, sia essa di genere, età o legata a condizioni di disabilità o fragilità economica. Dobbiamo assicurarci che i diritti non rimangano solo sanciti sulla carta, ma siano pienamente effettivi nella pratica quotidiana.

Come Segreteria, siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, in dialogo costante con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, convinti che il confronto costruttivo e l’approccio tripartito siano la via maestra per individuare le soluzioni più efficaci alle sfide contemporanee. Stiamo lavorando per affinare il quadro normativo, promuovere politiche attive che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e sostenere le imprese che investono sul capitale umano e sulla sicurezza.

In sintesi, la nostra visione per il futuro del lavoro a San Marino è chiara: un mercato dinamico, inclusivo, dove la dignità del lavoratore è centrale, la sicurezza è garantita e le opportunità di crescita sono accessibili a tutti.

Care Lavoratrici e cari Lavoratori,

Questo Primo Maggio sia per tutti un momento di meritata sosta, ma anche di rinnovato slancio. La costruzione di un futuro che sia sempre più umano, sicuro richiede lo sforzo congiunto di ciascuno. La Repubblica di San Marino è la casa di tutti noi, e il suo futuro si costruisce giorno dopo giorno, nel valore del vostro lavoro.

Con rinnovata fiducia nel vostro impegno e nella nostra capacità di camminare insieme, vi porgo i miei più sinceri auguri di Buon Primo Maggio.

Alessandro Bevitori

Segretario di Stato per il Lavoro della Repubblica di San Marino