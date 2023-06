San Marino. Il Segretario di Stato Fabio Righi incontra il Ministro dell’Economia armeno

Al centro del bilaterale i temi della cooperazione in ambito industriale e commerciale e la volontà di entrambi i Paesi di attestarsi quali laboratori per l’innovazione tecnologica

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha incontrato oggi in videoconferenza il Ministro dell’Economia Vahan Kerobyan e il Vice Ministro dell’Industria Hi-Tech Gevorg Mantashyan alla presenza dell’Ambasciatore dell’Armenia a San Marino Tsovinar Hambardzumyan. Sul tavolo i temi della cooperazione in ambito industriale e commerciale anche facendo seguito alla firma del Memorandum d’Intesa fra Camera di Commercio armena e Agenzia per lo Sviluppo Economico.

Il Segretario di Stato Righi e i due Ministri armeni coinvolto hanno concordato sull’opportunità di intensificare e sviluppare i rapporti economici fra i due Paesi al punto di avviare in tempi brevi un lavoro di stesura di un memorandum interministeriale che possa garantire un percorso strutturato per gli operatori economici nei settori di comune interesse con l’idea di fondo di attestarsi quali reciproche “porte d’ingresso” per i mercati delle rispettive regioni.

Tra i punti discussi il rafforzamento e il supporto alla cooperazione per il potenziamento delle attività di investimento con un focus dedicato al private equity, la creazione di condizioni favorevoli per una crescita sostenibile della cooperazione economica e lo sviluppo di contatti diretti tra gli ambienti economici dei due Paesi. Particolare attenzione verrà posta alla promozione di attività di interesse reciproco, soprattutto nei segmenti delle start-up tecnologiche, dei prodotti innovativi e dei servizi digitali. Anche l’Armenia, infatti, così come San Marino ha da poco concluso un accordo con Amazon Web Service per lo Sviluppo digitale con l’ambizione di poter essere un laboratorio di innovazione tecnologica nel cuore della sua regione di riferimento, visione condivisa anche dal Governo sammarinese che dovrà essere perseguita con convinzione.

San Marino, 2 giugno 2023 (1722 dfR)