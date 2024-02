San Marino. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati in visita a Rainbow

Nella sede della più grande azienda italiana di animazione e intrattenimento l’incontro con il fondatore e CEO Iginio Straffi

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha visitato la sede di Loreto di Rainbow, gruppo imprenditoriale leader nel settore dell’intrattenimento e dell’animazione, tra le principali realtà al mondo per la creazione e la produzione di prodotti televisivi e cinematografici, sviluppo di programmi di licensing, progetti editoriali e produzione di merchandising nota per marchi quali Winx e “44 gatti”. A Rainbow fa capo la casa di produzione cinematografica Colorado.

Ad accogliere il Segretario di Stato Federico Pedini Amati il Presidente e CEO di Rainbow Iginio Straffi, visionario fondatore dell’azienda. Presente alla visita anche l’Assessore per il Turismo e la Cultura del Comune di Loreto Francesca Carli.

San Marino, 15 febbraio 2024/1723 d.F.R.