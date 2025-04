San Marino. Il Segretario di Stato Luca Beccari interviene al seminario “Piccoli Stati e Diplomazia”

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto oggi a Forlì, presso la il corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Alma Mater Studiorum al seminario “Piccoli Stati e Diplomazia”, coordinato dal Prof. Michele Chiaruzzi e dal Prof. Francesco Raschi.

L’incontro odierno ha posto al centro l’intervento del Segretario di Stato Beccari, che ha fornito un’articolata analisi sugli aspetti salienti degli Stati dalle ridotte dimensioni nel circuito della diplomazia e della comunità internazionale, richiamando l’attenzione sui caratteri peculiari della Repubblica di San Marino, quali la vocazione al multilateralismo e il concetto di “neutralità attiva” che la Repubblica ha saputo mantenere nel corso della sua storia.

Inoltre, il tema oggetto del seminario ha favorito l’analisi relativa alla necessità che tutti gli Stati, siano essi di piccole o grandi dimensioni, hanno la possibilità di esprimere le loro opinioni e fornire esempi virtuosi. Il Segretario di Stato ha inoltre sottolineato come tutti gli Stati, debbano essere uniti nell’affermare, oggi più che mai, che il rispetto del diritto internazionale e la diplomazia siano gli unici strumenti in grado di garantire sicurezza, difesa e protezione.

Dinnanzi ad un pubblico di studenti del primo anno universitario particolarmente interessato, il Segretario di Stato ha approfondito alcuni tratti salienti della politica estera sammarinese, fornendo esempi ed esperienze illuminanti circa la propria collocazione internazionale e sviluppando i principali temi dell’agenda politica, con particolare riferimento al percorso negoziale che San Marino ha condotto per pervenire alla prossima firma di un Accordo di Associazione con l’Unione europea.

Non sono mancate riflessioni sulla recente situazione di crisi che sta vivendo il multilateralismo, a causa dei conflitti irrisolti e della difficoltà di raggiungere soluzioni comuni.

La partecipazione al seminario è stata altresì l’occasione per incontrare il Direttore del Master in Diplomazia, Prof. Marco Balboni, con il quale il Segretario di Stato Beccari ha vagliato eventuali nuove forme collaborazione, perseguendo in particolare l’ipotesi di una partecipazione, da parte dei giovani diplomatici sammarinesi, ai corsi in materia di diplomazia erogati nell’ambito del Master.

San Marino, 10 aprile 2025/1724 d.f.R.