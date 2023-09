San Marino. Il Segretario di Stato Mariella Mularoni interverrà all’ONU al Meeting di Alto Livello sul tema della “Copertura sanitaria universale”

All’appuntamento, fissato per il 21 settembre, parteciperanno oltre 150 fra Presidenti, Premier e Ministri della Salute.

Il 22 settembre alla 11 il bilaterale con il Ministro della Salute italiano Schillaci

Il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni interverrà, il prossimo 21 settembre, alla Riunione di Alto Livello organizzata in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite presso il quartiere generale delle Nazioni Unite a New York, sul tema “Copertura sanitaria universale: espandere la nostra ambizione per la salute e il benessere in un mondo post-COVID”.

L’obiettivo della riunione è quello di individuare le lacune e le soluzioni per accelerare i progressi verso il raggiungimento di una copertura sanitaria universale entro il 2030.

Durante l’evento, che verrà inaugurato da S.E. Dennis Francis, Presidente della 78esima sessione dell’Assemblea Generale ONU, interverranno 152 fra Capi di Stato e Ministri della Sanità e della Salute dei Paesi ONU, tra questi il Segretario di Stato Mariella Mularoni e il Ministro della Repubblica Italiana Orazio Schillaci, che a margine di questa importante riunione, avranno occasione di riunirsi a colloquio per discutere gli attuali e condivisi temi di interesse nel settore sanitario.

San Marino, 19 settembre 2023 (1723 dfR)