San Marino. Il Segretario di Stato Pedini Amati ospite degli Open Day di Podium Tour Operator

Mattinata di confronto con l’azienda e i dipendenti sul turismo del futuro a San Marino e nel mondo

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è stato ospite questa mattina di Podium, Tour Operator della Repubblica di San Marino leader nel suo settore. L’azienda ha organizzato un “Open Day” durante il quale il Segretario di Stato ha potuto confrontarsi con gli oltre 50 dipendenti dell’azienda sui temi “La visione del turismo del futuro a San Marino e un’idea di turismo globale”.

Il Segretario di Stato ha potuto presentare la sua attività internazionale instaurando con manager e dipendenti di Podium un confronto confidenziale e costruttivo nel quale sono emerse le esigenze dell’azienda e contemporaneamente quelle che sono le iniziative della Segreteria di Stato per lo sviluppo e la crescita del settore.

Federico Pedini Amati (Segreteria di Stato per il Turismo): “Il confronto con le aziende del settore turistico è determinante per comprendere cosa le istituzioni possono fare per lo sviluppo del comparto. Quando parliamo di turismo non dobbiamo dimenticare chi ne sviluppa quotidianamente le opportunità e propone il nostro territorio nel mondo offrendo allo stesso tempo opportunità di lavoro a tante persone. E’ stata una bella mattinata di discussione e crescita”.

San Marino, 10 ottobre 2023/1723 d.F.R.

Segreteria di Stato per il Turismo