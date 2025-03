San Marino. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri partecipa al 31^ Consiglio Ministeriale dell’OSCE

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato dalla Rappresentante Permanente presso l’OSCE, l’Ambasciatore Elena Molaroni, e da una delegazione diplomatica. si trova a Malta, per partecipare al 31^ Consiglio Ministeriale dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), su invito della Presidenza in esercizio maltese.

Il Segretario di Stato Beccari, accolto dal Ministro degli Affari Esteri di Malta, Ian Borg, ha pronunciato in plenaria il proprio discorso in cui ha espresso il convinto sostegno della Repubblica all’Organizzazione. L’OSCE, in questi ultimi anni, ha dovuto affrontare sfide particolarmente complicate, esacerbate dal difficile raggiungimento di consenso di tutti gli Stati Partecipanti su temi fondamentali, come il bilancio.

“A prescindere dalle dimensioni, gli Stati si trovano a far fronte alle stesse minacce; – ha sottolineato il Segretario di Stato Beccari – l’Organizzazione e il multilateralismo sono le sedi deputate al dialogo, i fora sono fondamentali per la ricerca di soluzioni condivise alle criticità attuali. L’anno prossimo si celebrerà il 50^ anniversario dell’Atto Finale di Helsinki e tale occasione potrebbe costituire un punto di svolta per questa Organizzazione; abbiamo bisogno di un approccio più concreto, volto a ripensare le regole di ingaggio tra Stati.”

“Non possiamo interrogarci su come affrontare grandi sfide in ambito multilaterale – ha proseguito il Segretario di Stato – senza aver prima trovato comune accordo sulle basi, cioè le fondamenta pratiche e condivise per un esercizio democratico, che garantisca il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. San Marino è fiera di continuare a lanciare un instancabile appello al dialogo e alla pace, restando così fedele alla sua millenaria tradizione di democrazia e attiva neutralità, per le generazioni di oggi e per quelle future.”

A margine del Consiglio Ministeriale, il Segretario di Stato Beccari si è intrattenuto a colloquio con diversi Rappresentanti dei Paesi Partecipanti. Merita particolare menzione l’incontro con il Ministro per gli Affari Esteri della Polonia, Rados?aw Tomasz Sikorski, Paese che deterrà la prossima Presidenza del Consiglio dell’Unione europea; tema principale è stato l’Accordo di Associazione.

Il Segretario di Stato ha avuto anche proficui confronti su questo tema con il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, Giorgio Silli, la Segretaria di Stato per gli Affari Europei del Portogallo, Inês Domingos, la Ministra per gli Affari Esteri di Monaco, Isabelle Berro-Amadeï, e la Ministra per gli Affari Esteri dei Andorra, Imma Tor Faus.

Il Consiglio Ministeriale odierno conclude la Presidenza maltese dell’OSCE che passa alla Finlandia, alla quale il Segretario di Stato, come la maggior parte dei Rappresentanti dei Paesi presenti, ha assicurato il continuo sostegno della Repubblica.

San Marino, 5 dicembre 2024/1724 d.f.R.