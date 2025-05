San Marino. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri partecipa al Sesto Vertice della Comunità Politica Europea

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si trova oggi a Tirana per partecipare al Sesto Vertice della Comunità Politica Europea (CPE), dal tema “Nuova Europa in un nuovo Mondo: Unità – Cooperazione – Azione Congiunta”; è stato il Primo Ministro della Repubblica di Albania, S.E. Edi Rama, ad accogliere gli oltre 50 Capi di Stato e di Governo presenti.

Ad inaugurare la sessione plenaria è stato il Primo ministro albanese, il quale ha richiamato l’importanza della cooperazione che l’intera regione Europa deve sviluppare, non solo investendo in difesa e resilienza, ma impegnandosi ad investire anche in educazione, cultura, innovazione e intelligenza artificiale. Durante la plenaria, i Capi di Stato e di Governo si sono confrontati sulle numerose sfide attuali che l’Europa si trova ad affrontare, con un particolare riferimento alla situazione Ucraina e in Medio Oriente.

Il Segretario di Stato Beccari ha preso parte alla Tavola Rotonda dal titolo “1 Europa per 600 Milioni di cittadini: rafforzare la competitività e la sicurezza europee attraverso innovazione e resilienza”, co-presieduta dal Presidente del Montenegro e dal Primo Ministro della Slovenia, durante la quale ha ribadito l’importanza di una maggiore coesione e sinergia tra i Paesi membri, i Paesi associati o in fase di pre-adesione, indipendentemente dalle loro dimensioni.

È stata l’occasione per il Segretario di Stato di condividere la prospettiva degli Stati di ridotte dimensioni, sottolineando la necessità di costruire un ponte, un formato che permetta anche ai piccoli Stati di aderire ai grandi progetti o investimenti, ovviamente pro quota, in modo che tutti siano coinvolti. Un approccio simile e sinergico permetterebbe di fronteggiare le sfide attuali con unità e verso un comune obiettivo – ha dichiarato il Rappresentante sammarinese – risparmiando tempo ed energie che altrimenti rischiano se non di disperdersi di non arrivare insieme alla meta.

A margine del Vertice, il Segretario di Stato Beccari ha avuto l’occasione di incontrare, in un colloquio bilaterale, il Primo Ministro del Principato di Andorra, S.E. Xavier Espot con il quale sono stati richiamati gli ottimi rapporti bilaterali esistenti, nonché lo stato dell’arte dell’Accordo di Associazione di San Marino e Andorra con l’Unione europea.

Il Segretario di Stato Beccari si è altresì intrattenuto con diversi Presidenti, Primi Ministri, ed esponenti delle Istituzioni europee, tra i quali la Presidente del Parlamento europeo, il Presidente del Consiglio Europeo, il Principe di Monaco, il Primo Ministro di Malta, il Primo Ministro dell’Islanda, il Primo Ministro del Liechtenstein, il Primo Ministro e il Vice Ministro per gli Affari Esteri della Slovenia e il Ministro per gli Affari Esteri spagnolo.

“La Repubblica di San Marino attribuisce grande importanza a questi Vertici, – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – che rappresentano un’opportunità per condividere esperienze e scambiare opinioni sulle sfide comuni, che l’Europa come macroregione, si trova ad affrontare, indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche peculiari dei Paesi che la compongono. Attraverso il Vertice odierno anche noi abbiamo portato il nostro contributo rappresentando la visione dei piccoli Stati che, ovviamente spingono verso forme di collaborazione che permettano anche a realtà più piccole di poter accedere a progettualità comuni e di poterne usufruire dei benefici ovviamente in una modalità che altrimenti sarebbe impercorribile solo con le nostre forze.”

San Marino 16 maggio 2025/1724 d.f.R.