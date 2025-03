San Marino. “Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti a Roma per la presentazione del Rapporto Ambiente del Servizio Nazionale Protezione Ambiente ISPRA”

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti ha presenziato alla presentazione del Rapporto Ambiente edizione 2023 del Servizio Nazionale Protezione Ambiente e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, a Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Direttori delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente ARPA hanno relazionato in merito allo stato dell’ambiente ed alle attività svolte con un focus sulle buone pratiche.

In apertura dei lavori, il Ministro dell’Ambiente e per Transizione Ecologica On.le Gilberto Pichetto Frattin ha sottolineato l’importanza di ridurre l’impatto ambientale e di lavorare sulla mitigazione degli effetti delle attività connesse alle costruzioni, trasporti ed agricoltura. L’Italia è un salvadanaio di biodiversità, abbiamo il dovere di salvaguardarla. Ognuno ai propri livelli di competenze deve svolgere il proprio lavoro ed agire con tempestività per contenere i fattori di minaccia.

E’ stato ribadito a più riprese l’importanza della circolazione delle informazioni e dei dati fondamentali per poter svolgere un processo di riflessione. La conoscenza è un passo fondamentale per migliorare. I dati consentono a chi deve prendere delle decisioni di farlo consapevolmente.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente ed i Rapporti con l’AASLP): “La partecipazione alla presentazione della IV relazione ISPRA mi ha permesso di prendere atto dei dati ambientali delle Regioni Italiane e condividere con loro la possibilità di sottoscrivere una convenzione con ISPRA su una serie di tematiche ambientali che vedono i territori coinvolti su uno scambio di informazioni reciproche e di comune interesse. L’occasione è stata proficua per portare un saluto al Ministro dell’Ambiente e della Transione Ecologica O.le Gilberto Pichetto Fratin nello spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza i rapporti tra lo Stato Sammarinese e lo Stato Italiano e ispira la loro collaborazione.”.

San Marino, 21 febbraio 2024