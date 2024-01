San Marino. Il Segretario di Stato Stefano Canti parteciperà, come relatore, all’inaugurazione del programma del Norman Foster Institute sulle città sostenibili a Madrid il prossimo 22 gennaio 2024

In un mondo in rapida evoluzione, le città si trovano al centro di sfide complesse e rivoluzionarie. È in questo contesto che si inserisce l’atteso evento di inaugurazione del Programma del Norman Foster Institute sulle Città Sostenibili, un’iniziativa che promette di aprire nuove prospettive sulla sostenibilità urbana e sul futuro delle metropoli globali.

L’evento, che si svolgerà presso la prestigiosa sede del Norman Foster Institute a Madrid, vedrà la partecipazione di illustri esperti nel campo dell’architettura, della governance urbana e delle politiche ambientali. Tra questi ultimi, spicca il nome di Stefano Canti, Segretario di Stato al territorio di San Marino, che porterà il suo contributo in qualità di relatore.

Il programma dell’evento si articola in diverse sessioni, ognuna incentrata su tematiche importanti per lo sviluppo delle città moderne. Dalle 11:00 alle 11:20, Norman Foster insieme a Kent Larson, Edgar Pieterse e Dava Newman, sotto la guida di Tim Stonor, darà il via al panel di discussione che si concentrerà sui diversi aspetti legati alle problematiche urbane.

Successivamente, dalle 11:40, Stefano Canti avrà l’opportunità di presentare la sua visione e le strategie adottate da San Marino per affrontare le sfide legate al territorio, all’ambiente, all’agricoltura e alla protezione civile. Questo intervento si inserisce in un contesto di dialogo internazionale, che vedrà la partecipazione di rappresentanti di diverse città, tra cui Atene e Bilbao, con lo scopo di condividere esperienze e soluzioni innovative.

L’evento continuerà con approfondimenti su temi come l’architettura, l’accessibilità abitativa e il ruolo del potere politico nella realizzazione di città sostenibili. Tra i relatori figurano Alejandro Aravena, Vishan Chakrabarti e Beatriz Corredor, che insieme discuteranno delle dinamiche urbane e delle strategie per un futuro più sostenibile.

L’iniziativa si concluderà con un panel di dibattito e una serie di incontri pubblici incentrati sulle “Città Oltre la Terra”, evidenziando l’importanza di un approccio multidisciplinare e innovativo nell’architettura e nell’urbanistica.

La partecipazione di Stefano Canti a questo importante forum internazionale è un segnale della crescente attenzione di San Marino verso le tematiche ambientali e della volontà di posizionarsi come attore nella discussione globale sul futuro delle città sostenibili.