San Marino. Il Sindaco Jamil Sadegholvaad in visita presso Aquabike San Marino

Sabato 1 giugno il Sindaco di Rimini Jamil ha fatto visita al Centro Nautico East Coast presso il Lido San Giuliano dove vi è la base estiva di Aquabike San Marino.

In un evento congiunto sono state presentate le nuove tavole Foil con motore Elettrico di e-Surf.it . Dimostrazioni, uscite, prove sono state fatte per testimoniare la nuova tendenza sportiva che San Giuliano sta offrendo. “Un gran piacere avere il Sindaco nel nostro centro” afferma Censi Gianmaria titolare di East Coast, socio fondatore di Aquabike San Marino. “Non Solo Moto d’acqua ma anche nuovi Sport dove costantemente stiamo investendo creando partnership” ” L’area San Giuliano” Interviene il presidente Nanni Walter ” è un notevole polo attrattivo turistico dove è possibile trovare molti sport acquatici, ringraziamo l’Amministrazione Comunale che ci segue concedendo autorizzazioni per le Ns attività. Normare il settore è molto importante per noi. Il prossimo appuntamento a fine settimana ad Ancona per la Terza di Campionato Italiano :”

Aquabike