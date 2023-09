San Marino. IL SUPER CAMPIONE DI MOTOCROSS ANTONIO “TONY” CAIROLI IN GARA A RALLYLEGEND

Un altro grande nome arricchisce la lista dei fuoriclasse al via di Rallylegend 2023, in programma dal 12 al 15 ottobre prossimi.

Tony Cairoli, il super campione di motocross, che ha dimostrato più volte di saperci fare anche con il volante, torna sulle speciali dell’evento sammarinese con una Subaru Impreza gruppo A del dream team Best di Carlo Boroli, con la quale sarà in gara tra le Classic, navigato dalla esperta e competente Eleonora Mori. E, dati i precedenti, vedi la vittoria nel 2015 tra le Myth, con la Lancia Delta Integrale e Matteo Romano alle note, nella sua unica partecipazione finora a Rallylegend, si pone tra i candidati alla lotta per il vertice.

Cairoli è uno dei piloti più vittoriosi di sempre nel motocross, con i suoi nove titoli mondiali (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014), che lo issano al secondo posto nella classifica dei piloti di motocross più titolati di sempre. E con novantaquattro Gran Premi vinti, è anche il terzo pilota che ha colto più vittorie.

Tony Cairoli, dopo il ritiro dalla MXGP nel 2021, senza però dare l’addio alle corse, dalla fine dello scorso anno è Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing.

La presenza di Tony Cairoli a Rallylegend, la livrea della vettura e i particolari di questa partecipazione saranno presentati venerdi 15 a Maggiora in occasione del GP d’Italia di motocross, terzultima tappa gara del campionato del mondo di MotoXGP.

Tony Cairoli: “Sono davvero molto felice di poter partecipare di nuovo a Rallylegend. Spero di poter essere ancora competitivo quest’anno. L’obiettivo è lottare per le posizioni che contano, dando il meglio sulle mitiche strade del “Legend”. Il Maggiora Park è un palcoscenico prestigioso per presentare la macchina, in una cornice unica che tanto ha significato per la mia storia di pilota di motocross”.