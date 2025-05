San Marino, “Il Tavolo delle Idee”. La Coop inVolo: “Pochi ma determinati, ora serve una scelta collettiva per costruire insieme il cambiamento”

Alla prima riunione del “Tavolo delle idee”, eravamo davvero in pochi, in diversi che avevano dato l’adesione non hanno potuto partecipare. Ci siamo comunque confrontati prendendo atto dello stato delle cose, e cercando di capire cosa poter fare e cosa non dover fare per migliorare e cambiare la situazione sotto il profilo della collaborazione e della proposta.

La poca partecipazione è un dato di fatto, che non ci ha sorpreso, ma che non può lasciarci indifferenti. Sappiamo tutti quanto siano faticosi i percorsi di collaborazione. Sappiamo anche che ognuno di noi porta sulle spalle impegni, preoccupazioni, a volte delusioni che rendono difficile trovare il tempo e l’energia per sedersi insieme e guardare oltre. Ma se continuiamo a procedere in ordine sparso, senza una direzione condivisa, senza almeno provare a costruire uno spazio comune di confronto e proposta, continueremo semplicemente a fare giri su noi stessi. E sarà tutto più difficile, per tutti associazioni, famiglie e singole persone.

La forza delle nostre battaglie non sta nella voce più alta, ma nella voce collettiva. Se ci frammentiamo, se ognuno va per conto proprio, il risultato sarà l’irrilevanza. Non lo meritiamo. Le esperienze personali hanno un valore enorme, ma solo se condivise. Le lotte individuali sono coraggiose, ma diventano cambiamento solo se diventano lotta comune. Nessuno ce la fa da solo.

Riproveremo, certo. Perché crediamo che valga ancora la pena provarci. E anzi, che sia necessario farlo. Ma proviamoci con un rinnovato senso di responsabilità. Mettiamo da parte vecchi schemi, personali o associativi, e ripartiamo da una convinzione semplice: che non ci sarà alcuna conquista significativa, nessuna vera trasformazione, se non impariamo a camminare insieme.

La credibilità delle nostre rivendicazioni dipende anche da questo: dalla nostra capacità di dimostrare, prima di tutto a noi stessi, che siamo pronti a costruire un fronte comune. Chi ha partecipato ha lasciato un segnale, piccolo ma importante. A chi non c’era, chiediamo non una giustificazione, ma una scelta. Quella di esserci davvero, la prossima volta.

Ci siamo lasciati con l’idea di ritrovarci, con ogni probabilità presso la sede della Cooperativa InVolo, nell’ambito e in un contesto capace di infondere fiducia e maggior entusiasmo, al fine appunto di ricercare una maggiore unione tra i diretti interessati. Grazie a coloro che hanno partecipato e anche a chi non è riuscito ad esserci.

L’indirizzo di posta elettronica a cui scrivere se interessati a questa iniziativa, rimane sempre lo stesso: iltavolodelleidee@gmail.com

Comunicato stampa – Cooperativa Sociale Il Volo