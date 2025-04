San Marino. Il Teatro Titano ospita  Jazz Inc. Quintet featuring Karima

Venerdì 25 aprile, alle ore 21.00, appuntamento al Teatro Titano con il concerto Jazz Inc. Quintet featuring Karima, un progetto che unisce il talento della formazione strumentale alla voce intensa e raffinata di Karima.

La collaborazione tra Karima e i Jazz Inc. nasce nel 2019, in occasione del Jazzenatico Festival di Cesenatico, grazie al batterista Fabio Nobile, con il quale la cantante aveva già inciso, nel 2015, Close to You – Karima Sings Bacharach, un omaggio al celebre compositore americano Burt Bacharach.

Il concerto proporrà un repertorio che spazia dai grandi classici del jazz a rivisitazioni in chiave soul e pop, includendo brani tratti dall’ultimo lavoro discografico di Karima, No Filter. In scaletta, titoli come Walk on the Wild Side, Come Together, Man in the Mirror, Feel Like Making Love, e immancabili evergreen come Close to You e I Say a Little Prayer for You, provenienti dal repertorio di Burt Bacharach.

A valorizzare le qualità della voce di Karima sarà la formazione dei Jazz Inc. Quintet., un ensemble versatile e dal linguaggio contemporaneo, capace di muoversi con naturalezza tra jazz, soul-jazz e contaminazioni moderne. Il gruppo vanta collaborazioni e incisioni con artisti di rilievo come Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Mario Biondi, Tullio De Piscopo, Dave Weckl, Gegè Telesforo e molti altri. Ispirati al jazz degli anni ’60 e al soul-jazz, i Jazz Inc. si distinguono per un suono personale e ricercato, in costante dialogo con le sonorità più attuali.

Line-up: Karima – voce, Alessandro Fariselli – sax tenore, Massimo Morganti – trombone, Stefano Senni – contrabbasso, Alessandro Altarocca – pianoforte, Fabio Nobile – batteria

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano a partire da quattro ore prima dello spettacolo.