San Marino. Il Titano ospita 50 opere raffiguranti i Santi Francescani

La collettiva trova spazio nell’area espositiva della Segreteria di Stato per il Turismo

Inaugurata presso lo spazio espositivo al piano terra della Segreteria di Stato per il Turismo l’esposizione collettiva di 50 opere raffiguranti altrettanti Santi Francescani voluta e organizzata dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi. I quadri, realizzate da pittori provenienti da tutta Italia e facenti parte dell’Unione Cattolica Artisti Italiani sono già stati esposti a La Verna nell’estate 2023 in occasione del Festival Francesco 4.0 e a San Miniato in provincia di Pisa nella chiesa di San Francesco nei giorni di Natale e fino al prossimo 10 marzo troveranno spazio a San Marino.

Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza del Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini, della responsabile per il Turismo religioso della Segreteria di Stato per il Turismo Loretta Zafferani, del consulente per i temi legati al turismo religioso Pietro Berti, del Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani, del Sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, dei rappresentanti della Regione Toscana, dell’Associazione Granello di Senape e della Congregazione di Serravalle, insieme ad altri autorevoli rappresentanti del mondo dell’associazioni religiose e turistiche.

San Marino, 29 febbraio 2024/1723 d.F.R.