San Marino. Il Tre Penne vuole risalire la china, prossimo avversario il Cailungo

È tornato alla vittoria il Tre Penne e lo ha fatto nella diciannovesima giornata di Campionato Sammarinese nella sfida di Montecchio contro il Domagnano. Una vittoria in rimonta per 3-1, con la squadra avversaria che si era portata in vantaggio con il gol di Daniele Babboni. A rimettere la sfida sui binari giusti è stato Giacomo Nigretti con il gol del pareggio e la seconda rete in campionato. “È stata una vittoria importante, che può servirci per riprendere una striscia positiva che ci permetterebbe di agganciare le squadre sopra di noi” ha detto Nigretti.

Il classe 1999 nelle ultime uscite è stato spostato in una posizione più offensiva rispetto al suo impiego da esterno basso, questo per sfruttare anche la sua velocità, una delle caratteristiche che lo contraddistinguono. “Non ho problemi sul ruolo, io io mi metto a disposizione della squadra e del mister e cerco di farmi trovare pronto in qualsiasi posizione mi faccia giocare” ha commentato il numero 28.

Il Tre Penne scenderà in campo sabato sempre alle ore 18.00, con il match contro il Cailungo all’Ezio Conti di Dogana. Nigretti vuole tenere alta la concentrazione e afferma: “Contro il Cailungo dobbiamo approcciare la partita in maniera giusta perché è una squadra che rispetto all’andata si è compattata e sicuramente ci aspetterà una gara tosta. Non dobbiamo sottovalutare nessuno e affrontare partita dopo partita come se fosse una finale per cercare di tornare nelle posizioni importanti, dove siamo abituati a stare”.