San Marino. Il W&D Racing Team centra a Spa il primo podio della stagione. Paolo e Davide Meloni conquistano in Belgio un secondo posto

Paolo e Davide Meloni centrano il primo podio della stagione, nel terzo appuntamento della GT4 European Series powered by RAFA Racing. L’equipaggio del W&D Racing Team ha portato a termine il week-end di Spa con il secondo posto conquistato in Gara 2, in quello che è sicuramente il round più importante del calendario. Sugli oltre sette chilometri del circuito belga, padre e figlio hanno iniziato con cautela, consapevoli tra l’altro che il Balance of Performance in questa circostanza non avrebbe favorito la loro BMW M4 G82, penalizzata in termini di potenza del motore turbo. Tanto che in qualifica Paolo si è dovuto accontentare dell’ottavo responso della classe Pro-Am, con Davide che nell’altra sessione utile è scivolato 15°. Nella prima delle due gare di 60 minuti, che si è disputata venerdì in notturna (una vera novità per la categoria), l’obiettivo era fondamentalmente quello di tenersi fuori dai guai e di arrivare al traguardo. E così per il binomio tutto sammarinese è arrivato l’11° piazzamento di classe. Altra storia in Gara 2, con Paolo che ha mantenuto la sua posizione iniziale per tutto il primo stint di guida, prima di lasciare al volante a Davide nel corso del pit-stop. Quest’ultimo ha in seguito potuto beneficiare di una safety car che ha ricompattato il gruppo a una decina di minuti dal termine, iniziando alla ripartenza una rimonta che lo ha portato appunto a risalire secondo di classe, ottenendo così un risultato sicuramente prestigioso su uno dei tracciati più impegnativi e in occasione dell’edizione del centenario della 24 Ore che si è disputata nello stesso fine settimana. Il prossimo appuntamento della GT4 European Series powered by RAFA Racing è adesso in programma sul tracciato tedesco di Hockenheim, fra poco meno di tre settimane (20-21 luglio).