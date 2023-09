San Marino. Impianti: limitazioni all’accesso a Montecchio

Come comunicato dalla Protezione Civile della Repubblica di San Marino, l’accesso alla tribuna dell’impianto di Montecchio subirà delle limitazioni per via degli effetti del dissesto rilevato il 18 maggio scorso. A seguito del sopralluogo operato dall’ingegnere Selva (AASLP) unitamente al personale della Protezione Civile, è stata disposta l’interdizione del passaggio pedonale per chi scende da via Campo dei Giudei. Apposita ed adeguata segnalazione del pericolo sarà affissa e ben visibile, mentre sarà possibile raggiungere la tribuna da strada di Montecchio. Infine, la Protezione Civile ha determinato che l’affluenza complessiva non superi la metà dei posti disponibili in considerazione della presenza momentanea di una sola via di esodo. L’auspicio è che l’intervento d’urgenza programmato dall’AASLP possa avvenire quanto prima; fino ad allora resterà in vigore questa prescrizione.

FSGC | Ufficio Stampa