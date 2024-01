San Marino. IMPOSTA COMPLEMENTARE SUI SERVIZI: 31 gennaio 2024, termine ultimo per il versamento relativo all’imposta riferita al secondo semestre 2023 

Ai sensi della Legge 194/2010 – art.48 (Imposta complementare sui Servizi) – “l’operatore economico che ha effettuato la prestazione deve autoliquidare l’imposta entro il mese successivo al semestre in cui ha emesso il documento o, in mancanza dello stesso, entro il mese successivo al semestre in cui ha ricevuto il pagamento della prestazione, utilizzando gli appositi moduli di versamento.”

Il periodo oggetto dell’imposta è quello compreso tra il 01/07/23 ed il 31/12/23.

Pertanto si ricorda che il prossimo 31 gennaio 2024 sarà il termine ultimo per effettuare il versamento previsto dalle disposizioni.

La segreteria, come sempre, è a disposizione degli associati per ogni eventuale richiesta di informazioni.

San Marino, 17 gennaio 2024