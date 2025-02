San Marino in Brasile per i progetti di promozione ETC

La Repubblica di San Marino ha preso parte al “Brazil – Europe Travel

Marketplace 2024” organizzato da European Travel Commission per la

promozione di alcune mete turistiche europee sul mercato brasiliano. Il

roadshow, organizzato con l’obiettivo di promuovere le peculiarità del

territorio e del turismo sammarinese sul più prestigioso dei mercati

sudamericani è stato condotto dal Direttore di Dipartimento Turismo

Cultura e Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Brasile Filippo

Francini e dalla Responsabile del settore marketing dell’Ufficio del

Turismo Franca Rastelli. Riferimento locale per European Travel

Commission Petr Lutter Direttore di ETC Brazil e Direttore per il

Sudamerica dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Ceca e Miguel Nieto

Sandoval, Vice Direttore di ETC Brazil e Direttore dell’Ufficio del

Turismo spagnolo in Brasile.

A margine dei numerosi incontri fissati con stampa e tour operator sono

stati organizzati anche appuntamenti istituzionali e visite guidate.

Il Direttore Filippo Francini ha incontrato il Segretario di Stato per

il Turismo di Rio de Janeiro Gustavo Tutuca e il Segretario di Stato per

il Turismo di San Paolo Roberto De Lucena. Con entrambi sono stati

confermati gli ottimi rapporti fra San Marino e Brasile nell’anno in cui

si celebra il 40esimo dall’avvio dei rapporti ufficiali e si è convenuto

di proseguire nell’opera di promozione congiunta come da Memorandum

d’Intesa firmato dai ministri del turismo dei due paesi a Dubai in

occasione di Expo2020.

Tra i prestigiosi incontri anche quello con il Console Generale italiano

Domenico Fornara e con il Segretario del Governo dello Stato di San

Paolo Gilberto Kassab.

Particolarmente emozionante la visita al museo di Ayrton Senna, leggenda

dell’automobilismo legata a doppio filo dal destino alla Repubblica di

San Marino.

Segreteria di Stato per il Turismo