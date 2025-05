San Marino. In possesso illegalmente di una vipera della sabbia e altri animali esotici, 30enne multato

Un uomo di 30 anni residente a San Marino dovrà pagare una multa di 4.500 euro dopo essere stato scoperto in possesso di diversi animali esotici, tra cui una vipera della sabbia, che deteneva senza autorizzazioni. L’individuo è stato coinvolto in un episodio nel 2023, quando è stato morso dalla vipera e si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale di Stato. Dopo il ricovero, le autorità hanno condotto un’operazione di controllo presso la sua abitazione, dove sono stati trovati numerosi altri animali rari e pericolosi, come serpenti e caimani, tutti privi delle necessarie autorizzazioni.

La vipera della sabbia, originaria di ambienti desertici del Nord Africa e del Medio Oriente, può rappresentare un rischio reale in caso di morso. La presenza di più specie velenose e di animali selvatici non autorizzati ha portato all’emissione di una sanzione amministrativa nei confronti dell’uomo, che si è anche visto coinvolto in incidenti con l’animale. La procura di San Marino ha evidenziato che le specie sono state introdotte e detenute illegalmente, violando le norme sulla tutela e il commercio di animali pericolosi.