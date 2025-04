San Marino. In scena con Vladimir Luxuria “PRINCESA”. Martedì 14 gennaio 2025 alle ore 21.00, Teatro Titano

Il Teatro Titano, martedì 14 gennaio 2025 alle ore 21.00, diventa il palcoscenico di PRINCESA, uno spettacolo unico che intreccia teatro e realtà, con Vladimir Luxuria protagonista e la regia di Fabrizio Coniglio.

Tratto dalla vera storia di Fernanda Farias De Albuquerque, lo spettacolo esplora i temi dell’identità, della libertà e della lotta per la realizzazione personale. La storia di Fernanda, soprannominata Princesa (ovvero Principessa), divenuta celebre grazie alla canzone di Fabrizio De André, rappresenta un potente simbolo di resilienza e ricerca di sé.

Il viaggio di Fernanda, segnato da molte difficoltà, parte da un piccolo villaggio del Brasile e arriva fino alle grandi metropoli europee. Al centro del suo percorso c’è la costante ricerca di un’identità, sia sessuale che emotiva.

Lo spettacolo si concentra soprattutto sul periodo in cui Fernanda è reclusa nel carcere di Rebibbia. Durante la prigionia, trova conforto grazie al rapporto che ha con il suo vicino di cella, Giovanni. Pur senza mai intervenire nel dialogo, tra i due nasce un amore platonico che diventa per Fernanda un’ancora di salvezza. Questo rapporto rivela uno dei momenti più intensi della sua vita, dando al pubblico una profonda riflessione sull’umanità e sul valore delle connessioni.

Vladimir Luxuria offre un’interpretazione che mescola realismo e autenticità, trasmettendo con intensità le emozioni e le malinconie di Princesa. Lo spettacolo diventa così un viaggio nell’animo umano, in cui vengono messi a nudo sogni, paure e la lotta per l’autodeterminazione. Una rappresentazione in grado di commuovere e far riflettere sul valore dell’autenticità.

Fabrizio Coniglio, regista e autore del copione teatrale, ha tratto ispirazione dalle testimonianze dirette e dalle lettere scritte da Fernanda. Il risultato è una rappresentazione intensa che celebra il coraggio di chi lotta per essere sé stesso.

I biglietti sono disponibili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano, aperta quattro ore prima dello spettacolo.