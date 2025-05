San Marino. In Strada Ceritiella (Zona Strada Monte Olivo) la segnalazione di una imponente quercia a rischio crollo, già segnalato all’Ugraa ed alla Gendarmeria. Le disgrazie si possono evitare!. … di Maurizio Baldacci

Riceviamo e pubblichiamo.

Un anno fa ho fatto una segnalazione alla Gendarmeria, dove spiegavo che nella via Ceritella è presente una quercia secolare con alla base una grossa cavità fradicia, dicendo che era un potenziale pericolo per i cittadini che erano costretti a passare per quella strada (unica via di accesso alle abitazioni).

Poi mi sono mosso per vie legali interpellando l’Ugra e la chiesa (perché la quercia in questione sotto tutela dell’Ugra ma di proprietà della chiesa).

Da allora l’Ugra ha fatto accertamenti ma non li ha mai resi pubblici.

Noi cittadini aspettavamo un’intervento (potatura o messa in sicurezza o abbattimento) ma da allora l’unica cosa che è stata fatta è stato mettere un cartello sotto la pianta con divieto di sosta e aver spostato il bidone dei rifiuti 15 metri più a monte.

Visto che nessuno si è più preoccupato della cosa e questa continua ad essere un potenziale pericolo per i cittadini, volevo segnalare anche a GiornaleSM questa situazione che sembra essere sottovalutata.

Le disgrazie si possono evitare se si agisce per tempo.

Maurizio Baldacci

