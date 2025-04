San Marino. In udienza dai Capitani Reggenti Gabry Ponte l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025  in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea

I numeri relativi al San Marino Song Contest confermano senza dubbio il grande valore di un’iniziativa che ha acceso i riflettori di tutta Europa sulla nostra Repubblica. Lo show del 8 marzo, prodotto da San Marino RTV, fortemente voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo, è il primo e più grande evento mediatico e televisivo realizzato nel nostro Paese.

Nella giornata di oggi, martedì 8 aprile, a salire le scale di Palazzo Pubblico, in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Gabry Ponte, artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea

Gabry Ponte è il vincitore del San Marino Song Contest, la quarta edizione del concorso musicale per selezionare l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest si è svolta lo scorso 8 marzo e ha dimostrato il grande valore di questa iniziativa, accendendo i riflettori su una Repubblica che ha guadagnato visibilità in tutta Europa.

“Un successo, quello di San Marino Song Contest garantito da RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato per il Turismo, reso possibile grazie alla professionalita? di chi ha lavorato alla produzione e alla realizzazione dello show, dal valore e dalla notorieta? del cast e dei concorrenti e, indubbiamente, favorito dalla notorieta? e dalla qualita? del vincitore” queste le parole del Segretario di Stato Pedini Amati, che sottolinea come lo spettacolo dell’ 8 marzo si è rivelato essere il primo e più grande evento mediatico mai realizzato nel Paese.

I dati raccolti da RAI sono impressionanti e parlano chiaramente: il San Marino Song Contest ha raggiunto mezzo milione di visualizzazioni nel giorno dell’evento, con un’ottima performance anche in termini di visualizzazioni on demand su RaiPlay. Particolarmente significativo è stato l’interesse mostrato sui social media, con quasi 6 milioni di visualizzazioni video e 343.000 interazioni, indice di un forte coinvolgimento del pubblico.

L’evento ha attirato l’attenzione di media di prestigio e di numerosi influencer, con una presenza significativa di giornalisti e operatori del settore, contribuendo a un’ampia copertura mediatica. Questa edizione ha visto la partecipazione di artisti di fama e professionisti esperti, il che ha notevolmente elevato il livello dello spettacolo.

Con Gabry Ponte pronto a rappresentare il Paese a Basilea all’Eurovision Song Contest dal 13 al 17 maggio, c’è la certezza che si continuerà a mantenere alta la bandiera di San Marino.

“Benche? l’amicizia del nostro Paese con l’Italia sia nota, solida e concreta come testimoniano la storia, le iniziative politiche e istituzionali e, a titolo d’esempio, anche il rapporto fra la San Marino RTV e la RAI; la bandiera che ti accompagnerà a Basilea sarà quella biancazzurra, e ti verrà consegnata dalla più alta carica istituzionale di della nostra Repubblica, i Capitani Reggenti. Sono certo che tu saprai difenderla ed esaltarla grazie alle grandi qualita? umane e artistiche che ti contraddistinguono” così il Segretario di Stato Pedini prima della consegna della bandiera con i colori di San Marino a Gabry Ponte.

“Permettetemi di esprimere oggi tutta la mia gratitudine per la cordialità e la disponibilità che la Repubblica di San Marino mi ha riservato. Garantisco a me stesso e a tutti Voi, impegno e correttezza. Farò e faremo del nostro meglio e, qualunque sia l’esito della competizione, resterà per me e per i miei collaboratori un grande onore aver rappresentato questo Paese sul prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest” le parole emozionate di Gabry Ponte di fronte ai presenti.

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti nel ricevere in udienza l’artista hanno ricordato come ”Questa ufficiale occasione ci è lieta per esprimere al celebre musicista, produttore e dj dal profilo internazionale, il nostro vivo compiacimento per la vittoria conseguita in occasione del San Marino Song Contest 2025. Un risultato che rappresenta un ulteriore riconoscimento ad un artista di grande talento e versatilità, protagonista di un brillante percorso nell’ambito della scena musicale italiana e internazionale, ove si è sempre distinto per le performances scenografiche e per l’inconfondibile stile”.

Gabry Ponte e il suo brano “Tutta l’Italia” salirà sul palco dell’Eurovision Song Contest in rappresentanza della Repubblica di San Marino nella prima semifinale, martedì 13 maggio, si esibirà in posizione numero 11, subito dopo l’Azerbaigian e prima dell’Albania.

San Marino, 08 aprile 2025