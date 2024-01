San Marino. In vendita i biglietti per le amichevoli con Saint Kitts e Nevis, oltre a San Marino-Irlanda U21

Sono in vendita i tagliandi per assistere alla doppia amichevole tra San Marino e Saint Kitts e Nevis (amichevoli ufficiali FIFA) e San Marino-Irlanda (Qualificazioni agli Europei U-21 del 2025). Le tre sfide si disputeranno al San Marino Stadium. In caso si volesse avanzare richiesta di accredito media per assistere ad una o entrambe le partite, si prega di completare il modulo digitale pubblicato sul sito della FSGC (clicca qui) inserendo le informazioni richiesta. Domande di accredito riguardanti osservatori o tecnici andranno invece rivolte a [email protected]. Il termine ultimo per richiedere un accredito è fissato a tre giorni prima della partita, richieste tardive non saranno accolte.

La prima uscita ufficiale della Nazionale di San Marino dall’arrivo di Roberto Cevoli sulla panchina dei Titani è programmata per il 20 marzo 2024 con Saint Kitts e Nevis, alle ore 20:45. Quattro giorni più tardi, contro lo stesso avversario e alla stessa ora, la seconda sfida amichevole per i Biancazzurri. È fin da subito possibile assicurarsi il proprio posto in tribuna al prezzo intero di € 10,00. Saranno applicate riduzioni a favore di Over 65 e pubblico disabile. In questi casi il prezzo è pari a € 5,00 in Categoria 1. Ragazzi e ragazze che non abbiano ancora compiuto il dodicesimo anno di età potranno entrare gratuitamente all’impianto, previa richiesta del tagliando di accesso obbligatorio.

La formula per l’acquisto dei biglietti prevede le modalità classiche: online o nei punti vendita. Per la vendita digitale è sufficiente accedere al sito ufficiale di Viva Ticket e fornire i dati richiesti (clicca qui). Fisicamente, invece, ci si potrà rivolgere presso i punti vendita autorizzati Viva Ticket, così come presso la Segreteria Federale nella sede della FSGC (dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00 e 16:00-18:00).

Tipologia e prezzo dei biglietti // San Marino-Saint Kitts e Nevis (20-24 marzo 2024, Amichevoli ufficiali FIFA) Categoria 1 INTERO € 10 RIDOTTO* € 5 DISABILI** € 5 *La riduzione del biglietto si applica per chi abbia già compiuto i 65 anni. **Per il pubblico disabile si rammenta che – se necessaria la presenza di un accompagnatore – quest’ultimo potrà accedere gratuitamente all’impianto insieme all’assistito. Al fine di garantire la più corretta e funzionale accoglienza per i tifosi portatori di handicap, se interessati, si invita ad inviare una e-mail a [email protected], anticipando l’interesse all’acquisto di un biglietto con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla gara.

Torna in campo per la sesta partita nel proprio girone di qualificazione ad EURO 2025, la Nazionale Under 21 di San Marino. Il prossimo 22 marzo, al San Marino Stadium, i Biancazzurrini affronteranno l’Irlanda. Si potrà accedere all’impianto al prezzo unico di €5,00, mentre ragazzi e ragazze di età inferiore ai 15 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio, previa acquisizione a titolo gratuito di un tagliando d’ingresso. La formula per l’acquisto dei biglietti prevede le medesime modalità sopra menzionate: online o nei punti vendita. Per la vendita digitale è sufficiente accedere al sito ufficiale di Viva Ticket e fornire i dati richiesti (clicca qui). Fisicamente, invece, ci si potrà rivolgere presso i punti vendita autorizzati Viva Ticket, così come presso la Segreteria Federale nella sede della FSGC (dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00 e 16:00-18:00).

Tipologia e prezzo dei biglietti // San Marino-Irlanda (Qualificazione ad EURO 2025 – Under 21) Categoria 1 INTERO € 5 UNDER 15* GRATUITO DISABILI** GRATUITO *La riduzione del biglietto si applica per ragazzi e ragazze che non abbiano ancora compiuto 15 anni. **Per il pubblico disabile si rammenta che – se necessaria la presenza di un accompagnatore – anche quest’ultimo potrà accedere gratuitamente all’impianto insieme all’assistito. Al fine di garantire la più corretta e funzionale accoglienza per i tifosi portatori di handicap, se interessati, si invita ad inviare una e-mail a [email protected], anticipando l’interesse all’acquisto di un biglietto con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla gara.

FSGC | Ufficio Stampa