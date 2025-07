San Marino inaugura domani la mostra di Ido Erani, maestro dell’affresco contemporaneo

Venerdì 1° agosto alle 18:00 apre al pubblico la mostra personale Tra mistero e fascino dell’affresco del pittore forlivese Ido Erani, ospitata negli spazi del Museo Pinacoteca San Francesco della Città di San Marino. L’esposizione celebra sessant’anni di attività artistica di uno dei più apprezzati interpreti italiani dell’arte ad affresco contemporanea e si inserisce nel calendario degli eventi dell’Anno Giubilare 2025.

L’iniziativa, curata da Giuseppe Bacci e patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura di San Marino, dall’Università, dalla Ricerca Scientifica, dalle Politiche Giovanili e dall’Ambasciata Italiana a San Marino, presenta una selezione di trenta opere realizzate nell’ultimo decennio, molte delle quali create appositamente per l’occasione. Il fil rouge della mostra è il tema della speranza e del dialogo tra la Chiesa contemporanea e il mondo dell’arte, in linea con l’eredità spirituale di Papa Francesco e il messaggio di speranza e libertà promosso dal Giubileo.

Ido Erani, nato a Forlì nel 1945 e formatosi all’Accademia di Brera, si è affermato come un artista che unisce abilità tecnica, profondità simbolica e una sensibilità poetica unica. Le sue opere – affreschi che evocano la memoria del tempo – si caratterizzano per una luce interiore che illumina figure eteree e sensuali, sospese tra tradizione e innovazione, con un linguaggio universale in grado di parlare tanto agli esperti quanto ai neofiti dell’arte.

Il curatore Giuseppe Bacci ha definito Erani “il Maestro del fascino dell’affresco”, sottolineando come la sua pittura contribuisca a una riflessione sul rapporto tra vita, arte e storia, con la capacità di restituire alla realtà una dimensione più autentica e spirituale.

Dopo San Marino, la mostra proseguirà in Francia, continuando a diffondere la straordinaria tecnica e la profonda poetica di Ido Erani. L’esposizione sarà visitabile fino al 28 settembre 2025 con orari differenziati tra estate e autunno.

La mostra rappresenta un’occasione unica per immergersi nel fascino di un’arte antica, reinterpretata con maestria nel contesto contemporaneo, in un luogo ricco di storia e cultura come il Museo Pinacoteca San Francesco.