San Marino. INAUGURATA A VARSAVIA LA NUOVA SEDE DEL CONSOLATO ONORARIO DI SAN MARINO IN POLONIA

Questa mattina è stata inaugurata, a Varsavia, la nuova sede del Consolato Onorario della Repubblica di San Marino con giurisdizione sull’intero territorio della Repubblica di Polonia; con una breve cerimonia, l’Ambasciatore di San Marino in Polonia Dario Galassi e il Console Onorario a Varsavia Rafa? Dawid Fleszar hanno simbolicamente svelato insieme lo scudo consolare, sancendo così l’apertura ufficiale del Consolato Onorario che si trova a Jab?onna nei pressi della città di Varsavia.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione sono state evidenziate le ottime relazioni bilaterali e sottolineato il desiderio di rafforzarle ulteriormente in futuro.

Il diplomatico sammarinese Dario Galassi, nel portare il saluto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha confermato la volontà e l’interesse del Governo a mantenere saldi e proficui i rapporti fra San Marino e Polonia nell’interesse delle autorità, dei cittadini e delle imprese sammarinesi.

L’apertura del nuovo Consolato Onorario di San Marino a Varsavia contribuirà a fornire un impulso in tal senso, oltre a rappresentare un punto di riferimento per i concittadini residenti o in visita in Polonia.

Il Consolato Onorario è situato in “Ul. Pa?ska 24, 05-110 Jab?onna, Polonia”; i riferimenti sono i seguenti: tel: +48 608 772 706, e-mail: [email protected].

San Marino 23 ottobre 2023/1723 d.f.R.

Segreteria di Stato Affari Esteri