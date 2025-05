San Marino. Inaugurata la Bibliobaita a Serravalle: un nuovo spazio di parole, sorrisi e comunità

Si è svolta con grande partecipazione e calore l’inaugurazione della Bibliobaita, il nuovo spazio culturale situato nel cuore di Serravalle, presso la Giunta di Castello.

L’evento è stato descritto come “una festa di parole, sorrisi e comunità”, un momento di condivisione e incontro che ha visto la presenza di numerosi cittadini desiderosi di scoprire questa nuova realtà. “Grazie a chi è passato, a chi ha ascoltato, a chi ha semplicemente condiviso questo inizio con noi,” è il messaggio che accompagna l’apertura ufficiale.

La Bibliobaita, concepita come un luogo tranquillo dove leggere, incontrarsi e ritrovarsi, apre ora le sue porte con orari pensati per accogliere tutti:

Lunedì–Venerdì: 9:00 – 18:00

Sabato e Domenica: 8:30 – 13:30

Un’occasione preziosa per tutti coloro che amano la lettura e cercano uno spazio accogliente per coltivare passioni e scambiare idee in un contesto sereno.

La Bibliobaita promette così di diventare un punto di riferimento culturale e sociale per tutta la comunità di Serravalle, un piccolo ma significativo angolo dedicato alla cultura e al benessere.