SAN MARINO. INAUGURATA LA NUOVA FILIALE DI DOMAGNANO DELLA BANCA DI SAN MARINO

San Marino, 13 novembre 2024 – Inaugurata la filiale completamente rinnovata alla presenza delle Autorità, dei vertici di Banca di San Marino, amici e Clienti.

Nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre è stata inaugurata la Filiale di Domagnano della Banca di San Marino, completante rinnovata dopo un’importante ristrutturazione.

Presenti al taglio del nastro il Segretario di Stato per Finanze Marco Gatti, il Segretario di Stato per la Giustizia Stefano Canti, Il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori, insieme al Capitano di Castello Marcello Andreani; ad accoglierli il Consiglio di Amministrazione e le figure apicali di Banca di San Marino, insieme a Clienti e maestranze.

Presenti anche alcuni dei dipendenti dell’allora Cassa Rurale di Faetano che proprio a Domagnano nel 1983 aveva aperto una delle prime Filiali fuori dai confini faetanesi, dopo la Filiale di Città nel 1974 e Dogana nel 1979.

Una presenza quella di Bsm a Domagnano lunga ben 41 anni, festeggiata con la restituzione alla Clientela, al Castello e a tutta San Marino di una filiale nuova, evoluta e funzionale, realizzata secondo i più alti standard in materia di risparmio energetico. Riorganizzata nell’ottica della massima attenzione alle esigenze del Cliente, la Filiale è stata arricchita con l’installazione di una nuova Area ATM Self attiva h24 e nuovi servizi di consulenza.

Il Presidente BSM Raffaele Bruni ha ricordato che “In un mercato bancario caratterizzato dalla progressiva riduzione delle filiali fisiche a favore di servizi virtuali, un intervento come questo ha un forte valore simbolico e identitario che conferma Banca di San Marino vera banca di territorio, attenta alla relazione diretta con il Cliente.”

Il progetto è stato firmato dall’architetto Mirco Semprini e realizzato in collaborazione con l’Ufficio Immobili Banca di San Marino. “Il progetto di restyling generale della filiale – sottolinea l’architetto Semprini – è nato dall’esigenza di riammodernare i locali interni per renderli più fruibili, comodi ed accoglienti sia per gli operatori che per la Clientela che quotidianamente li frequentano.

Attraverso uno studio puntuale degli spazi, dei materiali, dei colori e delle luci, in pochi mesi si è riusciti a realizzare una ristrutturazione radicale dell’agenzia, dando coerenza ad un linguaggio architettonico attuale, portato avanti nella logica di ammodernamento dell’immagine della filiale e rappresentativa dell’idea che l’istituto bancario vuol comunicare alla propria clientela.