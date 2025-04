San Marino. Inaugurati i murales nel portico della Scuola Media di Serravalle

Giovedì 24 aprile, alle ore 9:00, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, del Segretario di Stato all’Istruzione Teodoro Lonfernini e del Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani, la Scuola Media ha inaugurato i cinque grandi murales recentemente realizzati nel portico d’ingresso della sede di Serravalle, in Piazza Bertoldi.

Le cinque opere pittoriche sono frutto di un intenso lavoro portato avanti in febbraio, durante la settimana dei laboratori interdisciplinari. Sotto la supervisione di due artisti professionisti, Davide Pagliardini e Filippo Tonni (in arte Mozone), seguendo le bozze da loro approntate, ragazze e ragazzi della Scuola Media hanno in prima persona dipinto le pareti, trasformando radicalmente l’ingresso dell’edificio.

Rispecchiando l’idea degli insegnanti promotori e dei due artisti, i murales si armonizzano profondamente con il contesto architettonico del porticato, il cui colonnato a labirinto è ora idealmente diventato un bosco in cui ragazze e ragazzi giocano in libertà. Tra gli alberi del bosco spuntano alcuni cartelli con parole significative pensate dalle studentesse e dagli studenti: libertà, rispetto, scelta, passione, impegno, amicizia, empatia. Sugli sfondi si stagliano idealizzati gli scenari del contesto urbano di Serravalle: il profilo del Monte Titano, la torre del Castello e una meravigliosa Piazza Bertoldi invasa dagli alberi.

I murales sono stati realizzati grazie a diversi contributi elargiti alla Scuola Media da parte degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, della Giunta di Castello e di varie aziende private, che hanno apprezzato e sostenuto fortemente il progetto.

Per questo motivo, oltre ad avere valore artistico, educativo e culturale, l’opera può vantare un indubbio valore civico. I murales sono infatti il risultato dell’impegno di una società che si prende cura dei propri spazi urbani e del proprio territorio, collaborando unita per il benessere delle nuove generazioni e, più in generale, per il bene comune.