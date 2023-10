San Marino. Inaugurato questa mattina San Marino Aerospace

Il taglio del nastro alla presenza della Reggenza di SE Filippo Tamagnini e SE Gaetano Troina è stato preceduto dalla consegna dell’Onorificenza di Sant’Agata al Vie Ministro del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy italiano Valentino Valentini da parte del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi al termine dell’Udienza concessa dai Capi di Stato.

Sempre in mattinata ricevuti dal Segretario di Stato Righi anche il Sottosegretario per la Difesa Matteo Perego e per la Direttrice del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza Elisabetta Belloni successivamente protagonisti dei panel di San Marino Aerospace.