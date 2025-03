SAN MARINO. INAUGURAZIONE DEL CANTIERE DELLA CONSUMS ARENA A MONTECCHIO

Ieri mattina ha avuto luogo l’inaugurazione del cantiere della ConSums Arena a Montecchio, un ambizioso progetto nato dalla collaborazione tra il Comitato Olimpico, la Società Unione Mutuo Soccorso e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. La ConSums Arena, una nuova tensostruttura situata al centro sportivo di Montecchio, è un impianto multifunzionale pensato non solo per attività sportive ma anche per scopi sociali, a beneficio di tutta la cittadinanza.

Il progetto, realizzato da Costruzione e Servizi, è ideato per ospitare attività sportive e scolastiche, manifestazioni agonistiche ed eventi ricreativi. Durante la cerimonia, i tre presidenti Marino Albani della Società Unione Mutuo Soccorso, Gian Primo Giardi del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e Marco Tura della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio hanno illustrato il progetto. Anche il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, è intervenuto per sottolineare l’importanza di questa nuova struttura per la comunità. L’idea della ConSums Arena è nata già nel 2019, ma ha subito rallentamenti a causa della pandemia. Ora il progetto sta finalmente prendendo forma, la conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno.

San Marino, 29 maggio 2024 – Ufficio Stampa SUMS