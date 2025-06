San Marino, inaugurazione del Giardino della Colombaia: torna a pulsare un cuore verde nel centro storico

La Segreteria di Stato al Territorio è lieta di annunciare l’inaugurazione ufficiale del Giardino della Colombaia, un ambizioso progetto di riqualificazione urbana che restituisce alla cittadinanza uno spazio rinnovato e vibrante, dedicato all’incontro, alla cultura e all’aggregazione per ogni fascia d’età.

L’evento si terrà sabato 14 giugno alle ore 19:00, nell’ambito della tradizionale festa di Via Gino Giacomini in Città a San Marino.

Il Giardino della Colombaia rappresenta un esempio tangibile di rigenerazione urbana e di collaborazione virtuosa. Questo intervento è frutto della sinergia tra la Segreteria di Stato al Territorio, l’AASLP e la Giunta di Castello di Città, sostenuta attivamente dalle realtà locali e dall’indispensabile partecipazione dei cittadini.

La sua realizzazione dimostra come la cura e valorizzazione degli spazi pubblici possano generare benefici concreti in termini di relazioni sociali, qualità della vita e valore collettivo per l’intera comunità.

Interverranno all’evento:

Il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci

Il Capitano della Giunta del Castello di Città Alberto Simoncini

La serata inaugurale sarà arricchita da un evento musicale di grande spessore: il Serena Krall Duo proporrà un raffinato concerto di jazz d’autore. Per un’ora e mezza, le sonorità intime e ricercate del duo si fonderanno con la maestria dell’improvvisazione jazz, trasformando il nuovo Giardino della Colombaia in un’oasi di emozione e ascolto.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo importante momento di festa e condivisione, per celebrare insieme la nascita di un nuovo punto di riferimento per la comunità.

