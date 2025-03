San Marino. Inaugurazione del “Natale delle Meraviglie”. Sabato 30 novembre alle 17.00 

San Marino, 28 novembre 2024 – La magia del Natale delle Meraviglie tornerà ad avvolgere il Centro Storico di San Marino da sabato 30 novembre; sarà un evento unico che promette di far vivere emozioni senza tempo a cittadini e visitatori.

Quest’anno il Natale a San Marino si trasformerà in Un Luogo d’Altri Tempi, un viaggio emozionante tra i valori e i simboli più tradizionali delle festività natalizie. Le stradine medievali del Centro Storico, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, arricchite di luci scintillanti, suoni festosi e nuove attrazioni accoglieranno e incanteranno grandi e piccini fino al 6 gennaio 2025.

Già da ieri, l’intero Centro Storico è decorato con luminarie eleganti e installazioni ispirate ai temi classici del Natale, creando un percorso emozionante che condurrà i visitatori attraverso piazze e vicoli intrisi di storia.

A partire dal prossimo weekend, sono tante le attrazioni e le animazioni che accoglieranno tutti coloro che sceglieranno la Repubblica di San Marino per celebrare questo incantevole periodo.

Inaugurazione Natale delle Meraviglie 2024-2025

Sabato 30 novembre alle 16.00 avrà inizio la Parata Roaring Marching Band che da Campo Bruno Reffi porterà gioia e allegria a Porta della Fratta, Contrada Santa Croce, Piazza Garibaldi, Piazza Titano e Via Eugippo. Alle 17.00 la Marching Band raggiungerà Piazza della Libertà per un breve show musicale. Seguiranno gli show coreografici e l’accensione della scintillante Carrozza delle Meraviglie, alla presenza delle Istituzioni che lascerà tutti senza fiato e che darà il via ufficiale all’evento di punta dell’inverno sammarinese.

Principali novità di questa edizione

Quest’anno Campo Bruno Reffi ospiterà il fantastico Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale con la Baita di Babbo Natale, la Baita dei Carillon e la Baita degli Alpaca.

Nella Baita di Babbo Natale i bimbi potranno incontrare Babbo Natale in persona fino al 25 dicembre; dal 26 dicembre la baita sarà un vero e proprio laboratorio di mattoncini con giochi in legno a disposizione. All’interno della Baita dei Carillon si potrà sperimentare un vero tuffo nel passato attraverso magici carillon funzionanti e pieni di luci scelti dalla famiglia Mularoni; inoltre i più piccoli potranno dedicarsi alla lettura di favole dedicate al Natale nella libreria.

Infine la Baita degli Alpaca dove i bambini svolgeranno laboratori didattici e decoreranno sagome di alpaca.

Nella vicina ex pista di pattinaggio una sorpresa speciale attenderà i più piccoli; Fonzie, Senape e Lady, tre dolcissimi alpaca, saranno i protagonisti di un’esperienza davvero unica: entrare nel recinto, interagire con loro conoscendoli e accarezzandoli e al termine fare una foto ricordo da portare a casa come simbolo di un Natale davvero speciale.

Accanto al Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale, la Giostra dei Ricordi, una tradizionale giostra-Carosello originale dell’800 con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate a mano da veri maestri artigiani, l’unica funzionante in tutta Italia. Un giro sulla Giostra sarà un’esperienza indimenticabile dal sapore vintage.

Piazza della Libertà sarà La Piazza dei Ricordi impreziosita da magiche luci, suoni e proiezioni a tema vintage e accoglierà i visitatori con La Carrozza delle Meraviglie, un’originale, elegante e imponente Carrozza con cavalli a grandezza naturale, nella quale si potrà entrare e scattare foto, selfie o fare video per un ricordo unico da postare sui social e con il maestoso e tradizionale Albero di Natale addobbato con festoni che richiameranno l’epoca dell’800 e valorizzato da magiche luci, suoni e proiezioni.

Come nella migliore tradizione natalizia sammarinese non mancheranno l’Ice Park con la pista di pattinaggio in Cava dei Balestrieri, i Mercatini con le tradizionali baite in via Eugippo e in via Felicissima mentre la Galleria Cassa di Risparmio ospiterà la Mostra d’Altri Tempi e i mercatini di beneficenza.

Il Natale delle Meraviglie, Un Luogo d’Altri Tempi, dove sogno e realtà si incontrano nel cuore della Repubblica di San Marino, attende i visitatori dalle 10.30 di sabato 30 novembre.

L’organizzazione dell’edizione 2024/2025 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri.

Sponsor dell’evento: Giochi del Titano, DIPAS Distribuzione Prodotti assicurativi – Agente Generale Unipol Sai, #BRAND Gioielli, Titan Coop, Grafik Art.

Partner tecnici: La Casa Del Natale, PRB Veicoli Elettrici, Cassa Di Risparmio, Cooperativa Agricola Sociale Sora Madre Terra.

Il visual della campagna è curato da Expansion Group, mentre MOAB è il partner per la pianificazione media, le immagini saranno realizzate da Evolvency.

INFO BOX

Il Natale delle Meraviglie – Un Luogo d’Altri Tempi

Date ed orari:

Weekend del 30 novembre e 1° dicembre, del 7 e 8 dicembre, del 14 e 15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025.

Orario: dalle 10.30 alle 19.00

Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00.

Giostra Carosello: ingresso € 3,00 una corsa

Percorso Experience Alpaca: € 7,00 adulto oppure adulto + bambino – € 10,00 adulto + 2 bambini

Ice Park: aperto dal 30 novembre al 20 dicembre weekend e festivi dalle 10.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00. Dal 2 dicembre al 20 dicembre nei giorni feriali dalle 15.00 alle 18.30. Dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00.

Biglietti: € 10,00 per 60 minuti – € 7,00 per 30 minuti – € 4,00 per noleggio pinguini

Great&Good Friends Gospel: 4 gennaio alle ore 21.00 e il 5 gennaio alle ore 18.00 Biglietti: € 12,00 Prevendita sul circuito VIVATICKET e in tutti i punti vendita.

Punto vendita San Marino c/o Freeshop.

Treno Bianco Azzurro: 7 e 8 dicembre, 21 e 22 dicembre, 26 dicembre, 28 e 29 dicembre, 4, 5 e 6 gennaio Orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 – il 26 dicembre dalle 14.30 alle 18.00.

Trenino dei Ricordi:

Orari: dalle 9.00 alle 19.00, una corsa ogni 30 min.

Biglietti: corsa semplice € 3,00 – andata e ritorno € 5,00 – bambini fino a 120 cm gratis

Servizio Funivia Panoramica

Orari: fino alle ore 19:30. Apertura straordinaria nei giorni 25 dicembre dalle ore 14:30 alle 19:30 e 1° gennaio dalle ore 13:30 alle 19:30

Animazioni e spettacoli

Sabato 30 novembre, a partire dalle 16.00 le vie del Centro Storico saranno animate da una caratteristica Marching Band che raggiungerà alle 17.00 Piazza della Libertà per dare ufficialmente il via alla 22a edizione de Il Natale delle Meraviglie, Un Luogo d’Altri Tempi.

Domenica 8 dicembre, alle 16.00 un piccolo dinosauro accompagnerà i visitatori verso lo Spettacolo Pindarico. Le contrade del Centro Storico saranno animate dalla musica e dalla comicità di una Brass Band dalle sonorità swing e jazz.

Sabato 14 dicembre, appuntamento con il Concerto Gospel alle 17.00 presso la Basilica del Santo. Il gruppo “Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir” scalderà i cuori di grandi e piccini alternando brani tradizionali e canzoni più contemporanee.

Sabato 28 dicembre, alle 16.30 per le contrade del Centro Storico lo Show delle Mongolfiere tratto dal romanzo “Il Giro del Mondo in 80 Giorni” di Jules Verne

Lunedì 6 gennaio, dalle 16.30 si celebrerà l’ultima giornata de Il Natale delle Meraviglie con la parata itinerante della marching band Funky is the way.

Social Contest #sanmarinounluogodaltritempi

Torna anche quest’anno il contest che premia la foto più bella nelle principali attrazioni del Natale delle Meraviglie pubblicate su Instagram con #sanmarinounluogodaltritempi. In palio una favolosa bici Atala a pedalata assistita messa in palio da PRB srl Veicoli Elettrici.

Nei 2 Info Point sarà in distribuzione la Cartolina Natalizia sulla quale collezionare i timbri presso le attrazioni del Natale come l’Ice Park, l’Info Point e il Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale. Al completamento dei timbri, il visitatore potrà ricevere un Gift realizzato da Brand Gioielli e, presentando la cartolina presso lo sportello della Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino S.p.a., avere l’Annullo Postale da collezione creato appositamente per il Natale delle Meraviglie

Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com

Ufficio Stampa – Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino