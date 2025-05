San Marino: INAUGURAZIONE del nuovo ristorante FAMOUS, Questa sera ore 19:30 con Francesco Aquila – Un’esperienza culinaria tra Oriente e Occidente

Siamo lieti di annunciare l’apertura del nuovo ristorante FAMOUS a San Marino, un locale che offre una fusione straordinaria di sapori orientali e occidentali. FAMOUS San Marino è l’unico ristorante dove potrete gustare una combinazione unica di sushi, pizza napoletana e romana, oltre a una vasta selezione di antipasti, primi e secondi piatti.

Il nostro esclusivo menù è stato ideato da Francesco Aquila, celebre vincitore di MasterChef 2021, che ha sapientemente miscelato sapori asiatici e italiani per creare un’esperienza culinaria senza eguali. Ogni piatto è pensato per offrirvi un vero viaggio sensoriale, dalla freschezza del sushi alla bontà delle pizze, tutto preparato con ingredienti di altissima qualità.

L’inaugurazione ufficiale si terrà mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 19:30. L’evento includerà un esclusivo show cooking con Francesco Aquila, seguito da un aperitivo e una cena con menù a cinque portate che presenterà le nuove creazioni gastronomiche del ristorante.

Partecipare a questa serata sarà l’occasione perfetta per scoprire la cucina innovativa di FAMOUS San Marino, dove la tradizione culinaria italiana incontra i sapori internazionali in un’atmosfera unica e raffinata.

Menù della serata:

Entree di benvenuto

Arrosto vegetale di sedano rapa

Cannolo Eagle Style

Black Cod Merluzzo dell’Islanda

Dessert (Vino, acqua e caffè inclusi)

Costo per persona: 59€

Prenota subito il tuo posto per questa serata esclusiva!

Per informazioni e prenotazioni: +39 337 1164402.