San Marino. Inaugurazione del Parco intitolato ad Emma Rossi a Monte Cerreto: mercoledì 27 settembre, ore 16.30

L’Associazione Emma Rossi comunica che nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre p.v. alle ore 16.30, è in programma l’inaugurazione del Parco intitolato ad Emma Rossi in località Monte Cerreto.

Il programma prevede, dopo il saluto del Presidente dell’Associazione, del Capitano di Castello di Acquaviva e del Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P., il rituale taglio del nastro.

A seguire avrà luogo la visita del percorso, lungo il quale sono state collocate alcune installazioni, opera degli architetti Maurizio Del Din e Gino Zani.

Le installazioni, finanziate dall’Associazione in occasione del 20° anniversario della scomparsa di Emma Rossi che ricorre quest’anno, recano nella parte superiore frasi tratte da scritti di Emma Rossi e sono collocate in sequenza a realizzare un percorso che vuole essere un modo per dare concretezza al ricordo e nello stesso tempo un invito alla riflessione.

Al termine è previsto un brindisi, gentilmente offerto dalla Giunta di Castello di Acquaviva.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO