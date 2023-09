San Marino. INAUGURAZIONE DELLA CAMPANA DELLA PACE

E’ prevista per lunedì 2 ottobre, alle ore 12,00 in via Salita alla Rocca, in Città, l’inaugurazione della Campana della Pace, donata alla Repubblica di San Marino da parte dell’Associazione “Japan San Marino Friendship Society”, attraverso il ruolo dirimente dell’Ambasciatore sammarinese in Giappone, Manlio Cadelo, e congiuntamente alla istituzione nipponica “World Peace Bell Association”.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari interverrà all’evento, che si pone sotto il Patrocinio della stessa Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, congiuntamente alla Segreteria di Stato per il Territorio e alla Segreteria di Stato per la Cultura.

Tale donazione richiama la forte connotazione pacifica della Repubblica e la volontà di confermare anche attraverso l’installazione, il legame di amicizia e collaborazione vigente tra San Marino e Giappone.

Per il significato che l’iniziativa assume la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita la cittadinanza a partecipare.

San Marino 29 settembre 2023/1723 d.f.R.