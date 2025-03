San Marino. Inaugurazione nuovo gattile del rifugio Apas

Inaugurato questa mattina, alla presenza del Capitano di Castello e della Giunta di Faetano, degli addetti, dei volontari e di tanti cittadini sostenitori dell’APAS, il nuovo gattile del Rifugio.

La struttura che nasce dalle ceneri del vecchio gattile costruito 30anni fa con mezzi di fortuna, diventato nel tempo non più funzionale se non addirittura fatiscente, ha richiesto 18 mesi di lavoro ed ha coinvolto professionisti del settore, ditte private e il decisivo apporto di abili volontari.

Il parco tutto recintato, ha una superfice di oltre 1.200 mq, su cui sono collocate tre baite per un totale di 70 mq al coperto. All’interno delle baite, tre i locali riservati al ricovero e cinque quelli destinati alla degenza dei gatti in cura.

Esternamente al nuovo gattile si aggiungono sul piazzale del Rifugio, un locale con otto piccoli box per l’accoglienza dei gatti in via temporanea, un ospedalino per le gatte con cuccioli e due piccole baite da 10mq ciascuna, utilizzate in estate per far fronte alle emergenze legate all’arrivo di cucciolate.

Alcuni dati sul randagismo felino in Repubblica.

Nei primi 11 mesi del 2024 sono arrivati al Rifugio 193 gatti, una cifra che a fine anno forse supererà le 200 unità risultando superiore a quella del 2023. Attualmente sono presenti al gattile 80 gatti, cifra che si mantiene costante negli anni. Gran parte dei gatti arrivati sono cuccioli, dato piuttosto preoccupante, a significare che il randagismo felino è veramente difficile da contenere, nonostante gli sforzi messi in campo. Fortunatamente le adozioni rimangono elevate: a fine novembre erano 153 i gatti affidati, di cui 25 adulti e 128 piccolini, cosa che denota il grande impegno profuso dagli operatori del Rifugio e dal team dei volontari per trovare famiglie adatte ad ognuno di loro, con appelli sui social, sulla stampa e con un costante e motivato lavoro.

