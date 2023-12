San Marino. Incendio a Galazzano: intervento immediato della polizia per domare le fiamme

Nella mattinata di oggi, si è verificato un incendio a Galazzano, precisamente lungo via Carlo Santucci. Grazie al lieve venticello presente sul luogo, le fiamme hanno avuto modo di diradarsi lungo la vegetazione, costituita principalmente da canne e arbusti, nella scarpata discendente. Per fronteggiare la situazione, una pattuglia della Guardia di Rocca è intervenuta tempestivamente, avvisando immediatamente la Polizia Civile. Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti a domare le fiamme in soli trenta minuti e a mettere in sicurezza l’area interessata. Per fortuna, non sono stati segnalati danni a cose o a persone.