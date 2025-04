San Marino. Incidente in Via Ranco a Serravalle (sopra Valpharma). Panda con targa italiana perde il controllo e finisce contro una Suzuki con targa sammarinese. Illesi i conducenti

Questa mattina, verso le 8:30, si è verificato un incidente stradale a Serravalle, lungo via Ranco in direzione Dogana. Un giovane italiano alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo poco dopo l’incrocio con viale degli Ulivi, finendo contro una Suzuki con targa sammarinese, condotta da una donna che fortunatamente non ha riportato ferite. Anche il conducente della Panda, impiegato a San Marino, è uscito illeso dall’incidente.

Nel corso della sua corsa fuori controllo, la Panda ha colpito di striscio una terza vettura, provocando lievi danni.

Le forze della Polizia Civile sono intervenute prontamente per ricostruire la dinamica, evidenziando che l’asfalto bagnato potrebbe aver contribuito alla perdita di aderenza. Il traffico ha subito solo brevi interruzioni, prontamente gestite dagli agenti?