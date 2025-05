San Marino. Incidente stradale a Serravalle: auto contro scooter, 55enne trasportato in ospedale ferito lievemente

Incidente ieri pomeriggio in via Ranco, all’interno del castello di Serravalle. Intorno alle 17, una Suzuki SX4 con targa sammarinese proveniente da via Zuccari si è trovata coinvolta in una collisione con uno scooter che sopraggiungeva sulla strada principale. L’uomo alla guida dello scooter, un 55enne di San Marino, è stato gettato sull’asfalto a causa dell’impatto. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, stabilizzando il ferito sul posto e trasportandolo in ospedale. Per sua fortuna, le lesioni riportate sono di lieve entità e l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.