San Marino. Incontri decisivi con UNAS e USOT per definire le strategie future del Paese

Nella giornata di ieri si sono tenuti due importanti incontri strategici con UNAS e USOT. Questi incontri sono essenziali per rafforzare l’attuazione delle politiche che il PDCS si impegna a sviluppare per poter continuare a potenziare il tessuto economico e sociale del nostro Paese.

L’incontro con UNAS ha sottolineato l’urgenza di rinvigorire il ruolo della politica come strumento di protezione e guida per il cambiamento. Si è discussa la necessità di stimolare un impegno rinnovato nella tutela delle imprese, di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e di affrontare le lacune nelle normative attuali come il problema dell’alto costo del denaro e le riforme riguardanti la fiscalità e le imposte indirette.

Con USOT, l’attenzione è stata rivolta alla riapertura e trasformazione delle strutture alberghiere ancora chiuse, all’importanza di un welfare aziendale rafforzato e alla necessità di aggiornamenti nei settori congressuale e sportivo per rilanciare il turismo. È stata inoltre discussa la necessità di estendere la durata media dei soggiorni turistici per stimolare una crescita sostenibile e prolungata nel settore.

Il PDCS desidera esprimere il suo sincero ringraziamento a UNAS e USOT per il loro contributo prezioso e costruttivo, parte del quale già integrato nel programma elettorale del Partito. La collaborazione e il dialogo continuo con queste organizzazioni saranno fondamentali per identificare e implementare le migliori strategie a beneficio del nostro Paese, anche durante la prossima legislatura.

Questi incontri rappresentano un momento di riflessione su quanto realizzato finora e su ciò che necessita di essere intensificato. Il PDCS è fermamente impegnato a proseguire con determinazione l’agenda di riforme, assicurando che ogni azione futura sia strettamente connessa alle esigenze reali dei cittadini e delle imprese, per contribuire a una visione di lungo termine volta alla prosperità e al benessere del nostro Paese.

San Marino, 15 maggio 2024

L’Ufficio Stampa del PDCS