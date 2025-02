San Marino. Incontri romani per il Segretario Fabbri: sinergie Istituzionali e prospettive economico-finanziarie

Il Segretario di Stato all’Industria e Sport, Rossano Fabbri, ha svolto nella giornata odierna una missione istituzionale di alto livello a Roma, incontrando importanti esponenti del governo e della magistratura italiana. Una giornata intensa, focalizzata sul rafforzamento della collaborazione tra San Marino e Italia in diversi settori strategici.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti ha rappresentato un’occasione privilegiata per Fabbri per rinsaldare i legami tra le istituzioni dei due Paesi. Il Segretario ha avuto un colloquio con l’on Paolo Barelli, capogruppo alla Camera dei Deputati, aprendo nuove prospettive di collaborazione tra i rispettivi parlamenti. Un segnale tangibile della volontà di San Marino e Italia di lavorare sinergicamente per affrontare le sfide comuni.

Particolarmente calorosa è stata l’accoglienza riservata a Fabbri dal Presidente Aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, che dopo aver aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2025 si è intrattenuto con il Segretario sammarinese in un clima di grande cordialità. L’incontro ha confermato l’interesse reciproco per un confronto sulle rispettive gestioni della spesa pubblica e sui sistemi economico-finanziari. Un dialogo costruttivo, che testimonia la volontà di San Marino e Italia di condividere esperienze e competenze per migliorare la governance e la trasparenza.

La giornata è proseguita con un incontro con il neo-eletto giudice della Corte Costituzionale, Prof. Francesco Saverio Marini. Un’occasione per avviare una riflessione congiunta su temi giuridici di interesse internazionale, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della giustizia.

Infine un pranzo di lavoro presso il Ministero italiano per lo Sport ha permesso di approfondire le opportunità di cooperazione nel campo della diplomazia sportiva. Un settore, quest’ultimo, in cui San Marino e Italia condividono valori e obiettivi, e che può rappresentare un volano per la crescita e lo sviluppo di entrambi i territori.

“La giornata di oggi testimonia l’eccellente stato dei rapporti tra San Marino e Italia”, ha dichiarato il Segretario Fabbri. “Gli incontri con le istituzioni italiane confermano la volontà comune di intensificare la collaborazione in tutti i settori, a beneficio delle nostre comunità”.

Segreteria Industria e Sport