San Marino. Incontro di approfondimento sull’attuale momento politico-economico della Repubblica. Martedì 15 aprile alle ore 18.30 nella sala del Castello di Montegiardino

L’Associazione Culturale Domenico Maria Belzoppi organizza, martedì 15 aprile alle ore 18e30 nella sala del Castello di Montegiardino (Piazza della Pace,8) ,un incontro di approfondimento sull’attuale momento politico-economico della nostra San Marino fra le turbolenze dell’ultimo decennio e le prospettive nascenti dall’accordo di adesione alla Unione Europea .

Sergio Barducci intervista il dr. Antonio Valentini, noto commercialista sanmarinese e già Presidente di Banca Centrale e autore dell’ancora attualissimo libro : “ San Marino un’isola nella tempesta”- Il pubblico potrà intervenire attivamente .

L’Associazione Belzoppi ritiene importante ed utile creare occasioni di confronto pubblico su temi di interesse generale per comprendere le dinamiche e le criticità che influenzano il futuro della Repubblica e di noi tutti, e per rinvigorire il dibattito pubblico sulle scelte strategiche per affrontare le sfide che ci sovrastano .

Come Presidente dell’Associazione sono pertanto ad invitare i cittadini interessati a partecipare all’incontro.

Vi aspetto martedì 15 aprile alle 18e30 a Montegiardino , Sala del Castello nella piazza principale, sopra il BAR.

Dario Manzaroli – Presidente Associazione Culturale Domenico Maria Belzoppi