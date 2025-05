San Marino. Incontro di benvenuto tra il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, e Sig. Kenji Okamura, Vice Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale

Oggi mercoledì 7 Maggio 2025 l’incontro di benvenuto tra il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, e Sig. Kenji Okamura, Vice Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale, ha rappresentato un’importante occasione di scambio e dialogo tra le istituzioni.

Questi temi getteranno le basi per gli incontri istituzionali previsti per la giornata di domani, giovedì 8 maggio 2025, dove si affronteranno questioni più specifiche e si definiranno strategie future per sostenere la crescita economica e il benessere della comunità.